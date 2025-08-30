ActualidadVer todo
Arrestaron a peligroso delincuente de la zona con frondoso prontuario
*Arrestaron en Eldorado a un peligroso delincuente con nueve causas por robos y hurtos de vehículos* _Lo buscaban desde hacía meses por una seguidilla de ilícitos en Eldorado, Montecarlo, Puerto …
DeportesVer todo
El Millonario va por Salas
El Millonario quiere cerrar antes del viernes 27/6 la incorporación del atacante y el defensor. En cuanto a Salas, River estaría dispuesto a abonar un monto superior a la cláusula …
NacionalesVer todo
Juró el nuevo Juez Federal de Puerto Iguazú
Marcelo Cardozo juró como Juez Federal en Puerto Iguazú y pone en marcha el nuevo Juzgado El magistrado Marcelo Alejandro Cardozo prestó juramento como titular del Juzgado Federal de Primera …
InternacionalesVer todo
El gobierno dió marcha atras con la eliminacion del roaming
Este mediodía, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sorprendió al anunciar que a partir del domingo 29 de diciembre los argentinos que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay dejarían de …