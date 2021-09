Carlos Fernandez del FRC dijo que para Noviembre vamos a trabajar el doble

“Los resultados de ayer marcaron nuestro piso, ahora vamos a trabajar más aún de caras a noviembre”, garantizó Carlos Fernández



El actual intendente de Oberá, Carlos “Carlitos” Fernández, resultó ayer el candidato más votado para Diputados Nacionales en las PASO celebradas en Misiones.

En diálogo con Multimedios Génesis, el dirigente del Frente Renovador, en primer lugar, diferenció estas elecciones de las provinciales: “En las nacionales no existe la Ley de Lemas”.

De esta manera, Fernández comparó que el Frente Renovador cosechó más de 190 mil votos: “Lo de ayer fue nuestro piso, para noviembre vamos a crecer más aún” y el candidato ganador de la interna de Juntos por el Cambio (Arjol) unos 70 mil votos. Mientras que dentro del Frente de Todos, Lenguaza obtuvo cerca de 40 mil votos afirmativos.

“Lo de ayer no implica una sumatoria de votos, sino que definirá el armado final de la lista para la contienda electoral del 14 de noviembre”, explicó el funcionario y agregó: “Ahora inicia una nueva etapa y no necesariamente que el primero acapare todos los votos de los otros”.



Misiones

Para Fernández, en la provincia de Misiones, el Frente Renovador se diferencia de los demás partidos: “Nosotros no pertenecemos ni a Juntos por el Cambio, ni al Frente de Todos.

Nosotros tenemos el proyecto misionerista”.

En la renovación no hubo internas, sino que la lista salió por consenso.

“En las próximas elecciones saldrán los legisladores que irán al Congreso representando a Misiones”, analizó el líder de la zona centro.

Desde el Frente Renovador, continúan con la firme idea de defender una política que tenga en cuenta las asimetrías fronterizas que soporta la “Tierra colorada”.

Asimismo, recalcar que Misiones aporta económicamente a la Nación en el séptimo lugar, pero sin embargo recupera como si fuera la 18ª economía.

Otros temas para marcar la agenda en la cámara baja serían: la reglamentación del artículo 10 de la ley PyMe, la hidrovía, la coparticipación, la zona aduanera especial, la apertura de los pasos internacionales con Brasil, la tarifa de la energía eléctrica, el gasoducto, la preservación de los bosques, el turismo y el comercio en ciudades limítrofes.



Jornada ejemplar

La jornada del domingo dedicada a las PASO fue ejemplar, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, donde se destacó el trabajo de las autoridades de mesa, de los agentes sanitarios, de las fuerzas de seguridad, los fiscales partidarios y a los ciudadanos en general.



Norte y Sur

“Las otras provincias siguen el ejemplo de Misiones”, explicó Carlitos Fernández y amplió: “Cada una defiende sus propios intereses”.

El ahora candidato a diputado nacional, dijo que sienten que el gobierno federal no da respuestas a Misiones: “Nos prometen y después dan marcha atrás. Vemos mucha diferencia del norte con el sur”.

El intendente de Oberá comentó que entiende que en las provincias patagónicas hace mucho frío y es por eso que tienen beneficios en los costos del gas. Pero al mismo tiempo expresó que en el norte hace mucho calor y es lógico que la tarifa de la energía eléctrica tenga rebajas, siguiendo idéntico razonamiento.