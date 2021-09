Columna de Opinión “Con la verdad de los hechos”

ANÁLISIS PERIODÍSTICO

FECHA: 22/AGO/2021

Con la verdad de los hechos

En la recta final de la campaña de las P.A.S.O., la gestión y las acciones del gobierno renovador contrastan fuertemente con las promesas de campaña de los partidos nacionales.

(*) Por Nicolás Marchiori

A dos semanas de la realización de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el territorio argentino, la ciudadanía comienza a vislumbrar diferencias sustanciales entre el Frente Renovador de la Concordia y las dos principales fuerzas políticas con anclaje nacional. La claridad de las propuestas, sin apelar a trampas discursivas y alejadas de las estridencias, de los pre candidatos del Misionerismo vienen ganando gran receptividad por parte de la ciudadanía. La coherencia entre lo que se hace desde la gestión y lo que se propone en campaña es el principal activo del espacio misionerista. La gestión del Gobierno Renovador con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad a la cabeza es el mejor ejemplo de que se hace lo que se promete, ubicando al ciudadano misionero en el centro de la política. Un sistema de salud de primer nivel, la educación de vanguardia que ha adoptado los mejores modelos pedagógicos del mundo, incluyendo a la robótica, la innovación y la conectividad en toda la provincia, sumado a una política económica de fuerte apoyo a los sectores productivos aún en los difíciles tiempos de pandemia son aspectos destacados y que el ciudadano lo puede percibir claramente.

Claro está a esta altura los intereses que se defienden desde el espacio conducido por el Ingeniero Carlos Rovira, y que las gestiones del ex gobernador Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad han dado y siguen dando cuenta de ello.

Lo antes dicho contrasta fuertemente con los espacios nacionales representados en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En este sentido no deja de llamar la atención la permanente falta de preocupación del Gobierno Nacional, que encabeza Alberto Fernández, por las demandas, los derechos y las necesidades que tiene la provincia de Misiones.

Durante la semana trascendió la existencia de un plan para exportar gas natural a Brasil, cuando Misiones todavía no cuenta con gasoducto. Por otro lado, se hizo público el decreto que crea el ente que administrará la hidrovía, el cual tiene previsto obras en el tramo del Río Paraná que va desde Barranqueras (Chaco) hasta el Río de la Plata, dejando afuera a la provincia. Por este hecho hubo un enérgico reclamo del Gobernador Herrera Ahuad y del conductor de la Renovación Carlos Rovira al Presidente de la Nación.

Estos nuevos acontecimientos traen a la memoria el duro golpe que significó para el Pueblo Misionero el veto del Presidente a la Zona Aduanera Especial, que había sido creado por Ley y aprobada por todo el Congreso de la Nación.

Este tipo de acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional pone en duda de la ciudadanía la veracidad de las promesas de campaña llevadas adelante por los pre-candidatos del Frente de Todos en Misiones, que ven cada vez con mayor dificultad la posibilidad de captar adhesiones de los misioneros, atento a que los hechos van a contramano de los intereses de la provincia.

A diario, la opinión pública es testigo de que la agenda de los partidos nacionales se circunscribe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, en donde la grieta se hace cada día más grande y se vislumbra una ausencia total de ideas superadoras que busquen promover la unidad de la sociedad y el bien común.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Misionerista

En la mañana del sábado tomaron gran trascendencia las expresiones del Gobernador Herrera Ahuad, que desde sus redes sociales expreso con gran énfasis que “Estando en juego la reposición de bancas de Diputados Nacionales expreso mi apoyo pleno a los candidatos de la Renovación que son los que únicos van a garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto Misionerista y que solo lleva adelante la Renovación, sin retaceos y sin seguir mandatos diferentes al que indica el pueblo Misionero”.

Con contudencia dejó en claro que “en el escenario político enfrentamos dicotomías y no siempre el interés de Misiones coincide con el interés nacional, eso es lógico y real. Porque nosotros somos una provincia de vanguardia, que estamos viviendo una etapa de modernidad sin precedentes y tenemos prioridades propias que otras provincias aun no las tienen. Estos son intereses superiores que nos guían hacia la felicidad del pueblo y que solamente entendemos los que los palpamos día a día. Esta situación muchas veces tropieza con el desconocimiento o la mezquindad de quienes no comprenden nuestra realidad”.

Como lo viene haciendo en cada rincón de la provincia que visita, remarcó que es necesario el acompañamiento a Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza como Diputados Nacionales, enfatizando en que “son los únicos que se comprometen firmemente a rescatar los derechos que los Misioneros nos merecemos, como la ley de creación de la Zona Aduanera Especial que fue vetada, entre otras demandas que tenemos los Misioneros y que no vamos a descansar hasta que se cumplan”.

Las expresiones de uno de los mejores gobernadores de toda la Argentina, ponen en relieve la importancia y trascendencia que adquiere estas elecciones en donde se definirán 3 bancas para diputados nacionales, quienes deberán ser los encargados de defender realmente los intereses del Pueblo Misionero ante un sistemático avasallamiento de los gobiernos nacionales centralistas que no ven más allá del obelisco.

Días atrás, Herrera Ahuad había pedido a los misioneros “que me ayuden a seguir gestionando en el Congreso con representantes que conocen las necesidades de nuestra provincia”. Misiones necesita legisladores que sigan reclamando una reparación histórica para la provincia ante tantos gobiernos que la han olvidado.

(*) NICOLAS MARCHIORI – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis. Posgrado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer.-