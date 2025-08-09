ActualidadVer todo
Actualidad / Destacados / Politica / Tapa
Duras críticas de la Iglesia al gobierno nacional
“Cuando en un proyecto de país la gente no está incluida es un fracaso”, señaló el Obispo de Posadas Juan Rubén Martínez durante la misa por San Cayetano En su …
DeportesVer todo
El Millonario va por Salas
El Millonario quiere cerrar antes del viernes 27/6 la incorporación del atacante y el defensor. En cuanto a Salas, River estaría dispuesto a abonar un monto superior a la cláusula …
NacionalesVer todo
Juró el nuevo Juez Federal de Puerto Iguazú
Marcelo Cardozo juró como Juez Federal en Puerto Iguazú y pone en marcha el nuevo Juzgado El magistrado Marcelo Alejandro Cardozo prestó juramento como titular del Juzgado Federal de Primera …
InternacionalesVer todo
El gobierno dió marcha atras con la eliminacion del roaming
Este mediodía, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sorprendió al anunciar que a partir del domingo 29 de diciembre los argentinos que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay dejarían de …