El Frente Renovador acatara el mensaje de las urnas dijo Rovira

Rovira: “El Frente Renovador escuchó y acatará el mensaje emitido por el pueblo misionero el último domingo en las urnas, como ha hecho siempre”

En declaraciones públicas, el conductor del Frente Renovador evaluó lo sucedido el pasado domingo en las PASO. Pedido de rectificación de rumbo al gobierno nacional, reclamos y propuestas misioneristas, y acciones en pos del bienestar de los misioneros, entre los temas analizados por el titular de la Cámara de Representantes.

El Ing. Carlos Eduardo Rovira, conductor del Frente Renovador de la Concordia Misionerista, se refirió públicamente a la jornada electoral del pasado domingo. “El Frente Renovador escuchó y acatará el mensaje emitido por el pueblo misionero el último domingo en las urnas, como lo ha hecho siempre”, comenzó su alocución el diputado provincial. “Hubo una voz clara que ha manifestado disconformidad con el rumbo del país y ha pedido a los gobernantes que rectifiquen la dirección y que miren más al interior del país”, agregó Rovira.

El ex gobernador de Misiones expresó que la exigencia de un accionar más federal es compartida por todos los misioneros.

En el plano particular del gobierno provincial, Rovira esgrimió los distintos reclamos que sostendrá la Renovación ante el gobierno nacional: “El Frente Renovador escuchó la voz del pueblo y por eso continuará reclamando la ley de Zona Aduanera Especial, que fue aprobada por el Congreso de la Nación y luego vetada, y que significará generación de empleo, crecimiento económico, obras de infraestructura y todo lo que los misioneros necesitan para lograr el desarrollo pleno y su felicidad. Espero que el Presidente nos escuche, corrija su visión y mire a Misiones”, sentenció.

De todos modos, Rovira indicó taxativamente que el oficialismo provincial no se quedará en una cómoda posición de reclamo: “El Gobierno de Misiones no se ha quedado nunca ni se quedará en la queja. Hemos hecho numerosas propuestas y proyectos para mejorar la situación de nuestra Provincia, pero necesitamos el acompañamiento pleno de la Nación”.

Finalmente, el Ing. Rovira especificó el curso de acción que tomará el ejecutivo conducido por Oscar Herrera Ahuad: “Ahora nos urgen respuestas y soluciones y en esa tarea está todo el gobierno provincial, encabezado por nuestro gobernador. Ese es el compromiso que tienen todos nuestros candidatos de llevar adelante este reclamo y no quedar solo en la crítica, porque tenemos proyectos y los hemos presentado y esa es nuestra militancia por el bien de todos los misioneros”.