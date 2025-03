Escandalo en LLA en Misiones

Escándalo en Misiones: escala el “diezmogate” que involucra al jefe de LLA Adrián Nuñez en cobro de coimas en ANSES y PAMI

El abogado Adrián Nuñez, bendecido por Karina Milei y Martín Menem como máximo referente de La Libertad Avanza en la provincia, enfrenta una fuerte acusasión: su mano derecha fue señalado por pedir diezmo a empleados que trabajan en las delegaciones de ANSES y PAMI de Misiones.

El principal colaborador de Adrián Nuñez, Mario Perez Miranda, está acusado de exigir parte del sueldo a empleados de diferentes reparticiones del Gobierno Nacional en la provincia, entre las que se encuentran el PAMI y la ANSES.

Se trata de una denuncia que salpica a La Libertad Avanza en Misiones, en donde los destinos del dinero recaudado serían “para crear un fondo común para financiar la campaña y las candidaturas”.

Este escándalo se conoció tras una reunión en la localidad de Oberá, donde funcionarios del PAMI y la ANSES firmaron una nota en la que denunciaban a Pérez Miranda, por obligarlos a transferirle el 10% de sus sueldos, lo que representaría unos $300.000 mensuales.

De acuerdo a los cálculos realizados por los funcionarios denunciantes, la mano derecha de Nuñez había recaudado unos 50 millones de pesos y ahora le exigen la restitución del dinero.

El portal La Voz de Misiones reveló que durante la reunión en Oberá que convocó a unos 11 funcionarios de las delegaciones de los organismos nacionales de distintos puntos de la provincia, los presentes le acercaron las pruebas de las transferencias al abogado Guillermo Orsat, que se desempeña como el jefe de la Anses en dicha ciudad. Los presentes aseguraron haber realizado las transferencias “al segundo de Nuñez” en la LLA Misiones.

Unos de los trabajores que participó de la reunión comentó al portal La Voz de Misiones que el empresario de Dos de Mayo Walter Rosner “se quedó con el documento que firmamos todos, los tickets y las capturas de pantalla de los pagos que hicimos de nuestros sueldos a Pérez Miranda”, y que “él se comprometió a enviar la nota a Buenos Aires y al presidente del partido, para que nos devuelvan el dinero”.

La denuncia involucra a otros tres referentes del partido manejado por Karina Milei en Misiones y entre las pruebas hay, incluso, mensajes que comprometen al mismisimo Adrián Nuñez.

Tal como señalaron en su paso por Misiones Martín Menem y Karina Milei, el polémico abogado Nuñez es el principal referente “libertario” en Misiones, y es él quien digita las candidaturas nacionales, provinciales y municipales de La Libertad Avanza.

Según el portal Iguazú Ahora, Nuñez no realizó declaraciones públicas sobre fuertes acusaciones en su contra, mientras que desde La Libertad Avanza se espera una definición sobre su continuidad como referente del espacio. A todo esto se suma la filtración de mensajes de Whatsapp en donde se menciona la posible existencia de un esquema de coimas y pagos irregulares relacionados con funcionarios.

No es la primera vez que el principal referente de LLA en Misiones se ve envuelto en un escándalo por el pago de coimas y diezmos. La ex titular del PAMI, Ninfa Alvarenga, que fuera mano derecha de Karina Milei en la provincia, también fue acusada de exigir dinero a funcionarios nacionales en Misiones “para sostener el partido”. Las acusaciones sobre Alvarenga terminaron eyectándola del cargo, luego de la filtración de audios en donde la propia ex titular del PAMI exigía el pago de los diezmos.