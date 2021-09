Feriantes se meten de lleno al pago digital

Feriantes y emprendedores se meten de lleno en el mundo del pago digital

Los medios electrónicos de pago han tenido un boom en 2020 a causa de una aceleración en el proceso de transformación de los métodos de compra. Las operaciones online abrieron el espacio propicio para que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales se luzcan.

Por este motivo, también desde el gobierno provincial se está promoviendo ampliamente este tipo de transacción, no sólo con las billeteras propias, sino además con nuevos programas que incentivan en este sentido. Un ejemplo es el Ahora Ferias, que comenzó a funcionar ayer entre algunos productores de las ferias de Posadas pero prevé extenderse a un gran número de feriantes de toda la provincia.

Los informes indican que en todo el país se triplicó la cantidad de comercios que incorporaron opciones de cobros con tarjetas. Misiones no es la excepción y tampoco los emprendedores misioneros se quedan afuera de esta nueva tendencia. Al respecto se refirió Mauricio Bertoluzo, responsable comercial de la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de la Economía Social quien indicó que “hace un tiempo atrás el porcentaje de ventas con tarjetas que hacían era de un 20, 30% y hoy se elevó ese porcentaje a un 50 y 60%. La gente no sale con tanto dinero en efectivo y utiliza los medios digitales”.