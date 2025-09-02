Franco Colapinto con grandes expectativas

Franco Colapinto terminó en el 11° lugar del GP de Países Bajos con su A525

Franco Colapinto exhibió su mejor performance en Alpine tras lograr su 11° lugar en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino acalló las críticas pronunciadas por el asesor del team, Flavio Briatore, y cuestionó la estrategia colectiva que le impidió aspirar a sumar puntos por primera vez en 2025. James Vowles fue uno de sus primeros defensores al darle un respaldo frente a las opiniones vertidas por Briatore al inicio del fin de semana. Y su antiguo director en Williams regresó al centro de la escena por un mensaje divulgado en redes sociales a pocos días de regresar al GP de Monza, lugar del bautismo del piloto en la Máxima en 2024.

Vowles publicó en sus cuentas oficiales de X (antes, Twitter) e Instagram un texto idéntico, que contenía dos imágenes: en una estaba junto a Franco y, en la otra, una fotografía del monoplaza utilizado el 1º de septiembre del calendario anterior. “Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco (Colapinto) a la Fórmula 1 por primera vez”.