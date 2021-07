Garantizamos el derecho de la propiedad privada en Misiones dijo el ministro Perez

Ministro Marcelo Pérez: «rechazamos cualquier delito, como el de la intrusión de tierras». Así lo aseguró el titular de la cartera de Gobierno de la provincia de Misiones, en diálogo con el periodista Amadeo Barrios, de la Red de Medios Misiones. El funcionario provincial fue consultado respecto a un audio viralizado el fin de semana en el que supuestamente el diputado nacional Cacho Bárbaro instaba a la toma de tierras privadas en la región de San Vicente, situación que alertó a productores autoconvocados de la zona norte. «La posición del gobierno provincial de modo alguno acompaña la intrusión de la propiedad privada, básicamente porque constituye un delito. Quiero dejar en claro que las cuestiones institucionales se deben canalizar institucionalmente, ni por la fuerza ni cometiendo otros delitos», ratificó Pérez al asegurar que «somos respetuosos de las decisiones judiciales; en este caso en particular la hubo y la policía cumplió la orden judicial, tal es su función. Desconozco el expediente en cuestión, pero como abogado sino estuviera de acuerdo con el fallo debería recurrir al ámbito que corresponde, porque es el único camino. Lo importante y debe quedar muy claro, es que más allá de las declaraciones atribuidas a «Cacho» Bárbaro, la posición del Gobierno de Misiones -y lo saben los productores autoconvocados como Sergio Dellapierre, con quién estuvimos reunidos días atrás; es la de desalentar el cometido de delitos. El instalarse en una propiedad que no es propia es un delito y corresponde que el propietario se defienda denunciando. Desde hace tiempo, y por el pronto y efectivo accionar de la Policía provincial y de los propietarios advertidos de esa situación, no se han cometido intrusiones», destacó Pérez. En el audio viralizado por las redes sociales, el diputado nacional Bárbaro sería quien insta a levantarse contra la justicia y las leyes, lo que generó una pronta reacción en la sociedad. «Hay una Constitución Nacional, una Constitución Provincial, un Código Civil y un Código Penal que establecen las normas para vivir en sociedad, y nos advierten a estar en contra de todo delito. E intrusar una propiedad es uno de ellos», aseveró el ministro de Gobierno misionero. «Como Estado estamos generando políticas públicas para que todo ciudadano tenga un techo, pero estamos en contra de que la solución a esto sea a partir de la intrusión de la propiedad».