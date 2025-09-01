ActualidadVer todo
La Policía logró identificar y secuestrar motos en un mega operativo en Eldorado
Eldorado: la Policía desarticuló un grupo de motociclistas vinculados a picadas, contaminación sonora y evasión de controles La intervención se realizó en la Costanera, donde efectivos del Comando Oeste de …
DeportesVer todo
El Millonario va por Salas
El Millonario quiere cerrar antes del viernes 27/6 la incorporación del atacante y el defensor. En cuanto a Salas, River estaría dispuesto a abonar un monto superior a la cláusula …
NacionalesVer todo
Juró el nuevo Juez Federal de Puerto Iguazú
Marcelo Cardozo juró como Juez Federal en Puerto Iguazú y pone en marcha el nuevo Juzgado El magistrado Marcelo Alejandro Cardozo prestó juramento como titular del Juzgado Federal de Primera …
InternacionalesVer todo
El gobierno dió marcha atras con la eliminacion del roaming
Este mediodía, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sorprendió al anunciar que a partir del domingo 29 de diciembre los argentinos que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay dejarían de …