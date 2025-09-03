ActualidadVer todo
Actualidad / Destacados / Politica / Tapa
Misiones presenta un amparo por auditorias de discapacidad
Misiones presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las auditorías irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la …
DeportesVer todo
Franco Colapinto con grandes expectativas
Franco Colapinto terminó en el 11° lugar del GP de Países Bajos con su A525 Franco Colapinto exhibió su mejor performance en Alpine tras lograr su 11° lugar en el …
NacionalesVer todo
Juró el nuevo Juez Federal de Puerto Iguazú
Marcelo Cardozo juró como Juez Federal en Puerto Iguazú y pone en marcha el nuevo Juzgado El magistrado Marcelo Alejandro Cardozo prestó juramento como titular del Juzgado Federal de Primera …
InternacionalesVer todo
El gobierno dió marcha atras con la eliminacion del roaming
Este mediodía, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sorprendió al anunciar que a partir del domingo 29 de diciembre los argentinos que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay dejarían de …