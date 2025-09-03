Actualidad

Actualidad / Destacados / Politica / Tapa

Misiones presenta un amparo por auditorias de discapacidad

por Amadeo Barrios

Misiones presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las auditorías irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la …

Passalacqua anunció medida fiscal para Misiones

Viuda negra atacó a un Eldoradense

La Policía logró identificar y secuestrar motos en un mega operativo en Eldorado

Arrestaron a peligroso delincuente de la zona con frondoso prontuario

Deportes

Deportes

Franco Colapinto con grandes expectativas

por Amadeo Barrios

Franco Colapinto terminó en el 11° lugar del GP de Países Bajos con su A525 Franco Colapinto exhibió su mejor performance en Alpine tras lograr su 11° lugar en el …

El Millonario va por Salas

Se corre en Misiones el nacional de ciclismo

Se corrió la primera fecha del Karting en Eldorado

Karting y superkart se correrá en Eldorado

Nacionales

Actualidad / Nacionales / Sin categoría / Tapa

Juró el nuevo Juez Federal de Puerto Iguazú

por Amadeo Barrios

Marcelo Cardozo juró como Juez Federal en Puerto Iguazú y pone en marcha el nuevo Juzgado El magistrado Marcelo Alejandro Cardozo prestó juramento como titular del Juzgado Federal de Primera …

Misiones mantiene las residencias medicas

La Policía desarticuló una banda que operaba con Paraguay en la zona norte

Importante decomiso de marihuana concretó GN

Misiones votará el 8 de Junio

Internacionales

Actualidad / Destacados / Internacionales / Nacionales / Sin categoría / Tapa

El gobierno dió marcha atras con la eliminacion del roaming

por Amadeo Barrios

Este mediodía, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sorprendió al anunciar que a partir del domingo 29 de diciembre los argentinos que viajen a Brasil, Uruguay y Paraguay dejarían de …

Magistrada de Eldorado dicta curso en Italia

Histórico desafuero del diputado de Activar German Kiczka

La legislatura aprobó el desafuero del diputado de Activar German Kizca

El gobernador de Misiones recibió a su par del Departamento Ñeembucú Py