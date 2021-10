Misiones retornó a la normlidad

A las actividades económicas, sociales y culturales habilitadas, esta semana se sumaron en Misiones el turismo internacional y el regreso a la presencialidad en la Legislatura provincial luego de casi dos años. La extendida campaña de vacunación permite esta situación, con aperturas que continuarán en los próximos días.

Así como Misiones fue la primera provincia en suspender las clases presenciales al inicio de la pandemia, también fue la que primero reactivó todos los rubros de la economía con protocolos, y ahora se convirtió en la primera jurisdicción con una Cámara de Diputados sesionando de manera presencial. La decisión de retornar a este régimen fue tomada por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico equilibrado en el que se encuentra la provincia. Este jueves se trataron leyes sobre seguridad alimentaria, saneamiento ambiental, alojamientos turísticos, educación financiera, biblioteca digital gratuita, adopciones y bebida tradicional.

Además, los diputados misioneros prorrogaron hasta el 12 de septiembre de 2023 la vigencia de la Ley de Emergencia Alimentaria, que se sancionó en el año 2019, cuando “el contexto económico, sanitario y social era distinto, y con el transcurrir de la pandemia se complementó con las políticas sociales que ejecuta nuestro Estado provincial”, manifestó el presidente de la Comisión de Salud, Martín Cesino.

“Ha sido una herramienta muy importante y queremos que todas las familias misioneras, que han sido vulneradas en todo este tiempo, tengan el acompañamiento de todos y cada uno de nosotros, porque es una ley integral que habla del derecho básico de la alimentación, pero también apunta a una educación y salud de calidad, y a la igualdad de oportunidades”, agregó.

Gestiones sanitarias y económicas

La situación equilibrada y controlada de la pandemia permitió, a la vez, también gracias a las rápidas gestiones encaradas por el gobernador Herrera Ahuad y el diputado Carlos Rovira, la reapertura del turismo a través del puente entre Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu y del Aeropuerto Internacional Mayor Carlos Eduardo Krause. En pocos días se registraron efectos positivos: hay más de 30 mil reservas para el próximo fin de semana largo, misma cantidad de visitantes de las Cataratas en todo el mes de agosto. El pronóstico para el último trimestre del año es alentador, con la actividad económica generando puestos de trabajo y flujo comercial.

Las economías regionales también se encuentran en alza: el té, la yerba, la madera y el tabaco registran niveles positivos históricos. Particularmente, el sector yerbatero alcanzó los 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, lo cual trajo un alivio a todos los integrantes de la cadena productiva.

El tabaco, por su parte, cerró su cotización un 60% más que el año pasado y consiguió que la Nación transfiera el FET (Fondo Especial del Tabaco) en forma automática, todos los meses, a partir de 2022, una demanda histórica del sector. En el mismo sentido, el mercado de la madera exhibe niveles altos de demanda, con ventas dentro del mercado interno (cuyos compradores pagan de manera anticipada, puesto que no hay stock) y exportaciones a China, Estados Unidos, la Unión Europea, así como a países de la región.

Propuestas a la Nación

Con el renovado Gabinete nacional, la provincia reactivó los reclamos más importantes para los misioneros: la Zona Aduanera Especial, entre otros, histórico reclamo por medio del cual se pretende establecer mayor equidad competitiva con respecto a los países limítrofes. Lo hicieron tanto el gobernador Herrera Ahuad en diálogo con Sergio Massa, como la Cámara de Representantes a través de una declaración conjunta.

En la misiva enviada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación se le solicita puntualmente que se incluya en el tratamiento del Presupuesto Nacional 2021 una Zona Aduanera Especial y la posibilidad de extensión de zonas francas habilitadas. “La adopción de tales previsiones permitirá corregir las asimetrías existentes en el intercambio bilateral fronterizo con los vecinos Brasil y Paraguay poniendo a los misioneros en pie de igualdad competitiva con sus pares de los hermanos países, lo que redundará sin dudas, en mayor desarrollo y prosperidad, objetivo que es nuestro deber velar”, señaló el gobernador de Misiones.

Esta es una de las proclamas que enarbolan los candidatos a diputados nacionales del Frente Renovador que competirán en noviembre por 3 bancas para representar al pueblo misionero en el Congreso de la Nación.

Rumbo a las legislativas

De cara a las elecciones del 14 de noviembre el ciudadano se encuentra analizando y reconfigurando su voto en Misiones, de acuerdo a una reciente encuesta, teniendo en cuenta que muchos candidatos que estuvieron en las PASO no estarán y nada garantiza que los votos que fueron a un candidato, que ahora no está, se mantengan dentro del Frente.

El voto castigo al gobierno nacional, eligiendo al espacio más opositor, tampoco está garantizado el próximo mes. Según el relevamiento citado, la experiencia de Cambiemos como administración nacional sin pandemia todavía sigue fresca en numerosos sectores de la población y ofrecerle una mayoría legislativa que paralice la política por dos años tampoco es una opción seductora para el electorado

El complejo escenario que transita el país vuelve atractiva la propuesta que encarna el proyecto misionerista, en una provincia donde el retorno a la normalidad es palpable cotidianamente.