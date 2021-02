Sonríe Marcelo Gallardo: Jonatan Maidana volverá a River

Es un secreto a voces. Si bien el club todavía no lo hizo oficial, Jonatan Maidana se convertirá en refuerzo de River, aunque sólo restan unos detalles para definir su contrato.

El central con pasado en Toluca arribará a la entidad de Núñez con el pase en su poder y la única diferencia se basa en la extensión del vínculo. Lo más probable es que firme por dos temporadas.

Será la tercera incorporación para el Muñeco, dado que el club acordó la operación con Deportivo Cali de Colombia por el volante Agustín Palavecino, solicitado por el entrenador.

La entidad de La Banda pagará 2.65 millones de dólares por la mitad de su pase: 35 por ciento ahora y el resto a partir de junio. La otra mitad pertenece a Platense que retornó a la primera división del fútbol argentino, después de 22 años.

Por su parte, Héctor David Martínez expresó su deseo de volver al club luego de una buena temporada en Defensa y Justicia en la que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

“River es el más grande de Argentina y del mundo. Viví ahí, es hermoso, no tengo dudas que si me llega la oportunidad no voy a dudarlo porque tengo las ganas de jugar con la banda. Si bien jugué un partido, quiero aprovecharlo un poco más, me gustaría volver”, manifestó el defensor en declaraciones brindadas a Marketing Deportivo y su llegada también