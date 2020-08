Temen que la fabrica de zapatillas DAS cierre definitivamente sus puertas en Eldorado

La empresa de zapatillas Dass, de capitales brasileños, ubicada en Eldorado podría cerrar sus puertas “en forma definitiva” en octubre, “sino mejoran los pedidos porque los números no le cierran”, aseguró Marcelo, un empleado que se dedica al ensamble de zapatillas y que solicitó la reservar de su apellido. Desde el gremio, en tanto, no lo confirmaron ni lo desmintieron mientras que desde la empresa se manejan con total hermetismo.

El delegado gremial de Uticra, Darío Vera, dijo que no tiene información oficial al respecto, solo algunos comentarios: “nadie anunció nada porque no hay certezas. Si hay actividades que se están haciendo que llevan a pensar que así sería pero no hay nada oficialmente todavía”, dijo, para recordar que en octubre pasado “los directivos de la planta habían anunciado el cierre definitivo, pero luego dieron marcha atrás”.

Pablo, otro trabajador de la firma, con la misma versión del cierre definitivo, agregó que también hay comentarios sobre el deseo de los empresarios de vender la planta a un grupo empresarial mexicano pero no llegaron a un acuerdo”.

En ese sentido, el delegado gremial Darío Vera aseguró que los empresarios brasileños no están interesados en vender la planta. “La empresa mexicana AXO fue contratada por NiKe para que se haga cargo de la venta y distribución de sus productos en Argentina, Brasil y Uruguay”.

Esta empresa de zapatillas llegó a contar con unos 1.500 trabajadores que ensamblaban unos 22.000 pares diarios, en tres turnos, todos los días de la semana. Creada en agosto de 2007 comenzó a funcionar con 70 trabajadores en la planta situada en la ex planta fabril de la maderera Comalpa, ubicada sobre la calle Haindinguer en el kilómetro ocho de Eldorado, donde ensamblaban pares de zapatillas para las marcas Nike, Umbro, Converse, Tryon y Adidas.

Hoy sus 310 trabajadores ensamblan 6.500 pares de zapatillas solo para la marca Nike. “Todo lo que se produce es destinado al mercado interno y solo se fabrica para esta empresa porque es la que le provee de los materiales. Nike no autoriza a los empresarios a ensamblar zapatillas para otras marcas. Las demás marcas que se ensamblaban en Eldorado, se están fabricando en la planta que estos empresarios tienen en la ciudad de Coronel Suárez (provincia de Buenos Aires), informaron.

¿Cooperativa de trabajadores?

dass

Vera está convencido que los empresarios brasileños están vaciando la empresa ubicada en Eldorado. “Queremos que definan la situación. La semana pasada mantuvimos una reunión virtual con el estudio jurídico que la empresa tiene contratado en Capital Federal; solo nos hablan de temas técnicos. En principio el jueves próximo está programada una nueva reunión virtual entre funcionarios de los ministerios de Trabajo de la Nación, la Provincia, el gremio y esperamos que estén presentes los directivos de la planta”, indicó.

Del lado de los trabajadores surgió la iniciativa de conformar una cooperativa de Trabajo si la empresa decide cerrar sus puertas. “Tenemos previsto solicitar una reunión con funcionarios de los ministerios de Acción Cooperativa; de Desarrollo Social, el Ifai, los municipios, porque de conformar una cooperativa de trabajo podríamos vender toda la producción a los gobiernos provincial y municipales”, dijo Martina, también trabajadora, que como sus compañeros está convencida que pueden llevar adelante la planta.

Parta el gremio, “aún no podemos hablar de conformar una cooperativa de trabajo porque aún no tenemos definiciones de los empresarios”, dijo Vera.

¿Vaciamiento?

El delegado gremial Vera denunció un posible vaciamiento de la empresa. “Desde febrero estamos enviando cartas documentos a los directivos y representantes legales denunciando un posible vaciamiento de la empresa”.

De su parte algunos trabajadores también sospechan esta posibilidad. “En marzo la empresa le donó tres máquinas industriales al municipio de Eldorado que permiten la fabricación de barbijos, batas y sábanas. La iniciativa fue muy buena pero esas máquinas eran de uso cotidiano en la planta para el ensamblado de zapatillas. De a poco se va desprendiendo de maquinarias”, dijeron.