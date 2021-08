Visión Misionerista en la la Politica

MISIONERISMO POR SOBRE TODAS LAS COSAS

Un reciente sondeo de opinión pública ha demostrado que la lógica de la grieta impuesta desde el país central no tiene perforación en Misiones y la ciudadanía inclina sus preferencias por el Proyecto Misionerista.

(*) Por Nicolás Marchiori

En el transcurso de la semana pasada se publicó un nuevo estudio de opinión pública realizada por la consultora política Analía Del Franco en el cual se confirma el fuerte crecimiento en intención de votos a favor del Frente Renovador de la Concordia que, según los datos aportados, logra una ventaja de más de 50 puntos porcentuales respecto de Juntos por el Cambio que aparece como la segunda fuerza política con 15% de apoyo, y un cada vez más desdibujado Frente de Todos que no llega siquiera al 10%. La fuga de votos del Frente comandado por Cristina Fernández de Kirchner guarda relación con el reciente escándalo que protagonizó la pareja presidencial a raíz de la filtración de fotos y videos de una fiesta de cumpleaños con invitados en la quinta presidencial de Olivos en plena cuarentena estricta. Esa notable pérdida de apoyo, según la medición de Del Franco, fue capitalizada por el Frente Renovador de la Concordia y, en menor medida, por el Partido Obrero, que ha experimentado un notable crecimiento respecto de sus niveles históricos.

Por el lado de Juntos por el Cambio, todo indica que dejó de representar el cambio para los misioneros desde el preciso momento en que durante la presidencia de Macri no otorgaron ningún beneficio concreto para la provincia y sus legisladores nacionales sólo se limitaron a defender la gestión del Gobierno Nacional sin preocuparse por defender los derechos de los misioneros, como el famoso artículo 10 de la Ley de Pymes, la Zona Aduanera Especial o la compensación por falta de gas natural y por tener el combustible más caro del país (Mauricio Macri dejó sin efecto el beneficio de ITC diferenciado para Misiones).

El pensamiento de derecha en la provincia encuentra otra opción, y lo demuestra el crecimiento que viene registrando en la puerta de las P.A.S.O. el espacio que representa la visión de los economistas liberales Milei y Espert. El espacio Libertario presenta como referente a Ninfa Alvarenga quien propone consignas como “menos estatismo y más libertad económica y política”. La pre candidata liberal expresó efusivamente en su cuenta de Twitter que “los que prometieron el cambio y no cumplieron quieren volver a engañarte, esos son los truchos del cambio”.

Como conclusión, el trabajo realizado por la consultora Del Franco revela que gran parte de la ciudadanía misionera prefiere cuidar lo que tiene y apoyar a quienes creen que pueden exigir más ante la Nación defendiendo los intereses de la provincia, frente al riesgo de confiar su voto a dos espacios con promesas vacías y una agenda marcada por la grieta que ha llevado a una disputa estéril por el poder dejando de lado los verdaderos intereses de la sociedad.

Unidos por Misiones

El slogan de campaña “Primero Misiones”, que fuera adoptado en la campaña de las elecciones provinciales del 6 de Junio en la cual la Renovación se alzó con una contundente victoria, es la síntesis del sueño inspirador del Misionerismo, que pone por encima de todo a los intereses del Pueblo de Misiones, el verdadero portador del poder. Es la definición de un rumbo que termina de consolidar ese proceso de clivaje que dio origen al Frente Renovador de la Concordia, como algo totalmente distinto a los partidos políticos tradicionales, que hoy demuestran intereses alejados de las verdaderas necesidades del pueblo, con dirigentes inmersos en mezquindades y dominados por las ambiciones personales, siempre atentos a las órdenes que les imparten desde el país central.

A comienzos de este año, en una entrevista para un medio nacional, Carlos Rovira expresaba que “el Frente de la Renovación no se subordina a decisiones de partidos nacionales, pero sí atado al interés y a la elección del pueblo misionero, la provincia vive una experiencia política extendida en el mundo. Hoy el mundo se está alejando de los grandes partidos, de las grandes corporaciones políticas; el mundo está yendo hacia lo local, hacia lo pequeño, que hay que atender”.

En consecuencia, la verdadera transformación tangible y reconocible pasa por el modelo de gestión llevado adelante por el Gobierno de la Renovación que prioriza la innovación y la educación, con servicios de calidad como la salud (ejemplo para el país) y con generación de cada vez más empleo apoyado en un esquema económico solvente y activo.

“Misiones respondió con la fuerza de su cohesión social, su organización institucional y su capacidad de trabajo, demostrando que ni aun la existencia de una pandemia detuvo la generación de políticas públicas de alto impacto que consolidan la transformación que venimos realizando”, expresó el Gobernador Oscar Herrera Ahuad en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial.

A medida que se acerca la fecha fijada para las P.A.S.O., el Dr. Carlitos Fernández, primer pre candidato del Frente Renovador, avanza a pasa frenético con su recorrida por toda la provincia haciendo conocer sus propuestas y proyectos para impulsarlos desde el Congreso Nacional. En recientes participaciones radiales manifestó con firmeza que será un “aliado” del Gobierno Nacional en todas las leyes que garanticen beneficios para los misioneros al tiempo que aseguró: “no vamos a aceptar cualquier cosa que nos impongan”. Aclaró que “padecemos asimetrías enormes que tenemos que corregir con leyes nacionales” y prometió que “vamos a ser la voz de los misioneros en el Congreso de la Nación” para que se cumpla con los derechos y las deudas de Misiones, como una mejor distribución de coparticipación, una zona aduanera especial que sirva como palanca de desarrollo económico para la provincia, y una compensación por el cuidado ambiental tal como reconoció el Presidente Alberto Fernández, en la reciente visita del pasado sábado 14 en Puerto Iguazú.

(*) NICOLAS MARCHIORI – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis. Posgrado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer.-