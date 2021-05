Voy a hacer una muy buena eleccion aseguro Norberto Aguirre

*Norberto Aguirre: «voy a ser concejal, voy a hacer una muy buena elección, de eso estoy convencido»*

Norberto Aguirre, ex intendente de Eldorado, se presenta en estas elecciones como 1° candidato a concejal representando al sublema «Experiencia y Trabajo» del Frente Renovador.

En diálogo con Radio Génesis, el ex jefe comunal que estuvo al frente del Municipio por 20 años, manifestó «estamos trabajando en la campaña, visitando, charlando con la gente. Es una campaña atípica muy distinta a lo que fue mi primer candidatura allá por el año 1999, distinta por la aplicación de las redes sociales en este contexto de panemia. Lo que me da la pauta de que estamos viejos y de cómo han evolucionado las comunicaciones en estos últimos años».

Y agregó «vivo esta campaña de forma diferente a la última que tuve para intendente en el 2019, donde estaba muy cansado y con muchas cosas encima. La vivo con fuerza, con ánimo y con un grupo de trabajo increíble y sobre todo sorprendido por la recepción de la gente».

En ese sentido dijo que «la gente me recibe muy bien, con alegría, con la sorpresa de volverme a ver, me recuerdan cosas que vivimos. Y la percepción es otra. la recepeción es otra, uno aprende con los años, cuando la gente te mira con afecto, te recibe con afecto, la recepción es muy positiva y eso me motiva».

Contó en ese contexto que «ayer estuvimos en los barrios Guaraní, Georgias, y también estuvimos anteriormente en Avanti, Jossi, por el km 18, es muy lindo volver a estar en contacto directo con la gente».

En referencia a lo que dice la gente comentó que «algunas de las cosas de las que se queja la gente es que no se les atiende para nada en la Municipalidad, y todos los pedidos deben ser por nota, nota para pedir un geniol, nota para pedir una pelotita y otra cosa es la gran decepción por la falta de cumplir las promesas. Se prometió trabajo al 50% de los vecinos de Eldorado y no lo cumplieron, me dicen: me prometieron que me iban a dar trabajo a mi, a mi hijo y mi esposa y no lo hicieron. Hablan mucho de eso, de las promesas incumplidas y de que no se puede hablar con las máximas autoridades, que les dan el visto y chau».

Con respecto a su propuesta explicó que «la impronta es acompañar a la comunidad, proponer al Ejecutivo así como hicimos antes, la cuestión laboral que es lo que hoy mas demanda la gente en tiempos difíciles en Argentina. Y así como logramos en su momento con la provincia, traer fuentes de trabajo a Eldorado como ser Dass, la Oficina de Empleo, opciones para Educación universitaria y demás, volver a hacerlo, en cuanto a Educación sobre todo de la Universidad Pública. Hemos trabajado en su momento con el proyecto Ciudad Universitaria, y queremos volver a insistir con la gente que veníamos trabajando para que Eldorado tenga su Facultad de Medicina».

Ademas dijo que «con Florencia queremos trabajar para erradicar la violencia contra la mujer. Y con la experiencia de poder salir a gestionar, porque durante estos 20 años he conocido mucha gente en Buenos Aires y otros lugares, que son los que preparan y reciben los proyectos. Me sobran contactos y ganas, por ejemplo ahora que está la posibilidad de que Beira Rio venga a Misiones Eldorado debería ser la primera localidad en viajar a Brasil a convencerlos y ofrecerles que vengan a Eldorado, porque hoy contamos con el antecedente de una fabrica de calzados que tuvo 1500 empleados en su momento y que funcionó bien. Hay un parque industrial para ofrecerles y otros lugares, se puede trabajar con la provincia si hace falta construir un espacio físico que genere trabajo. Hay cosas que se han logrado y otras que hay que insistir para que se concreten».

En otro orden, expresó que hace poco habló con el intendente Fabio Martinez porque había gente de Buenos Aires que quería aterrizar en Eldorado, «y él me dijo que le iba a pasar el contacto a su secretario de Gobierno para que genere el espacio para que Eldorado pueda contar con una oficina de una dependencia nacional, importante para agilizar muchos trámites, así es que en lo que pueda ayudo».

Y destaco «porque la idea es ayudar a la comunidad, con el apoyo de la provincia, de la Nación y más en tiempos de crisis, porque hay que cuidarse mucho del Covid-19, pero también hay una pandemia que cada vez se está dificultando más, que es la necesidad de la gente, la falta de trabajo, el sueldo que no alcanza, las necesidades que se van profundizando y es ahí donde todos debemos trabajar en conjunto y sinceramente».

En cuanto a que él es de otra generación y no de las redes sociales, Aguirre sostuvo que «hay una generación que creció con un solo intendente, muchas promociones se recibieron mientras estuve yo, y todos esos jóvenes me conocen igual, al estar tantos años tengo ese factor a favor. Pero la Renovacion tiene 7 candidatos buenos, yo soy uno más. Jorge, Ismael y yo somos los mayorcitos, y después hay gente nueva que se ha incorporado. Pero yo tengo ganas porque es un desafío distinto, y para mi es ascender en conocimiento, no descender como algunos me dicen en cuanto que deberia haber peleado una diputacion, un ministerio o la vicegobernación».

En referencia a los comentarios que dicen que no se hizo nada en su gestión, respondió «por nombrar algunas cosas hicimos los dos mejores polideportivos donde brillaron las Olimpiadas Estudiantiles, agregamos las olimpiadas culturales para que los chicos aprendan a bailar folclore y aprendan de nuestra cultura, y Eldorado hoy es la Capital Provincial de las Olimpiadas Estudiantiles. Además hicimos la costanera, construimos escuelas con la provincia, gestionamos la Oficina de Empleo, trajimos Dass y opciones universitarias para los jóvenes».

Para finalizar y ante la pregunta de cómo piensa que le va a ir en estas elecciones del 6 de junio adelantó «voy a ser concejal, voy a hacer una muy buena elección, de eso estoy convencido».

Integrantes del sublema «Experiencia y Trabajo»

Concejal Titular 1: AGUIRRE NORBERTO HERMES

Concejal Titular 2: LEIVA FLORENCIA VERONICA

Concejal Titular 3: BUENO JUAN JOSÉ

Concejal Suplente 1: ARAUJO GRACIELA LIBRADA

Concejal Suplente 2: GIMENEZ LORENZO DIEGO

Concejal Suplente 3: CABALLERO VALERIA MILAGRO