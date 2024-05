A pesar del paro nacional Caciel comunica que los comercios operaran normalmente

A pesar del Paro Nacional, el sector Comercial y de Servicios continuaran

trabajando normalmente.

Eldorado, Misiones – A pesar del paro nacional convocado para este jueves 9 de mayo,

la actividad en la ciudad de Eldorado no se detendrá. Según un sondeo realizado por la

Cámara de Comercio e Industria local, un alto porcentaje de los comercios, más del 85%

han decidido no acatar la medida de fuerza y continuarán trabajando habitualmente.

Esta decisión no es aislada, ya que también desde la Municipalidad de Eldorado se

aseguró que las dependencias municipales funcionarán con normalidad, garantizando

todos los servicios a los ciudadanos sin interrupciones.

También en el sector de servicios básicos, la Cooperativa de Electricidad de Eldorado

(CEEL) ha informado que, aunque respetará el derecho a huelga de sus empleados, ha

organizado guardias mínimas para asegurar que no habrá interrupciones en el suministro

de sus servicios.

Este nivel de respuesta un claro interés por parte de los sectores comerciales y de

servicios de Eldorado en mantener la economía local en movimiento. La decisión de

muchos negocios de permanecer abiertos es también un reflejo del compromiso con sus

clientes y la comunidad en general.

«Eldorado demuestra que, incluso en los momentos más desafiantes, la unión y el

compromiso comunitario son el motor que impulsa el progreso inquebrantable”

.

Comisión Directiva Cámara de Comercio e Industrial de Eldo