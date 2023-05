Avanza construccion del puente sobre Rio Uruguay

El pasado jueves 18 de mayo, el Intendente de El Soberbio Roque Sobockzinski junto al Vice intendente Ricardo Leiva, fueron anfitriones de las autoridades de la Asociación de Municipios de la Región Celeiro (AMUCELEIRO) Rio Grande Do Sul. Estuvieron invitados diferentes actores del Alto Uruguay, como ser:

• Prefeito Tres Passos RS: Arlei Tomazoni

• Prefeito Tiradentes Do Su RSl: Alceu Diel

• Vereador Tres Passos: Nader Ali Umar

• Intendente de El Soberbio: Roque Soboczinski

• Intendente San Vicente: Fabián Rodríguez

• Intendente San Pedro: Miguel Do Santos

• Intendente de Colonia Aurora: Cali Goring

• Cónsul Argentino en Uruguayana: Ricardo Di Lele

• Ministerio Turismo y Deporte Nación: Diego Conca Lapasset

• Prefectura naval Argentina: Prefecto Damián Alberto Loza

• Prefeito Crissiumal: Marco Aurelio Nedel

• Tiradentes Do Su RS: Luis Carlos Sandri

• Gerente Corporativo Dilly Sports: Sergio Lamp

• EFA San Vicente: Guillermo Bulak

• Asesor de Imprensa: Tallison Daniel Lange

• Sindilojas: Antonio Alfonzo Granich

• ACTAU: Mario Pereira

• Director de Turismo El Soberbio: Víctor C. Motta

• Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración – Misiones: Natalia Novaresio.

La reunión fue coordinada por el Prefeito de Tres Passos Arlei Tomani y el Vice-Presidente de la AMUCELEIRO y Prefeito de Crissiumal, Sr Marco Aurelio Nedel en una mesa redonda con todas las autoridades citadas.

El objetivo de la reunión fue tratar exclusivamente la construcción del puente binacional entre los Municipios de El Soberbio, Misiones, y Tiradentes Do Sul/RS.

El Intendente de El Soberbio, Roque Sobockzinski destacó las bondades de esta futura obra de infraestructura que puede beneficiar a todas las comunidades involucradas en este proyecto, pero sobre todo, destacando una “planificación sostenible” de las economías fronterizas, haciendo hincapié en los productos y servicios identitarios de cada una de las localidades, las posibilidades inversiones en manufactura e industrias y resaltar las producciones locales.