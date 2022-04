Docentes vuelven al paro

Este lunes, el Frente de Trabajadores de la Educación de la provincia de Misiones, luego de la reunión mantenida con los representantes del gobierno, encabezada por el Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el presidente del CGE, Alberto Galarza, el Ministro de Educación, Miguel Sedoff y la comitiva del CGE, comunicó que el gobierno ratificó su última propuesta salarial para el primer semestre del año que básicamente consiste en una variación de $ 400 al básico en 2 tramos (mayo $ 350 y junio $ 50).

Además toma un propuesta del frente de lucha de dejar fuera de garantía “zona” a partir de junio y “pasaje” a partir de julio. Expresan la voluntad de seguir dialogando y analizar en mayo adicionales como el cod 775 y 923.

«Desde la mesa del FTEL llamamos a revelarnos ante semejante atropellos hacia la clase trabajadora ejecutando el reinicio de medidas de acción directa en el marco del plan de lucha ya aprobado en la última asamblea», señalaron los maestros.

En este sentido se convoca a la continuidad de la asamblea pasada a cuarto intermedio en Salto Encantado, con acampe desde el martes 12 de abril de 2022, en el lugar antes indicado.

«Con el diálogo no llenamos la heladera, no cargamos combustible, no cubrimos los plus que debemos abonar de una obra social que no funciona, necesitamos diálogos con contenido que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores. Ante un estado ausente solamente con más convicción, organización y lucha dignificaremos nuestro trabajo», agregaron.