Entregaron el 1er premio del DeporBono

ENTREGARON EL PRIMER PREMIO DEL DEPORBONO 5

El Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC SE) y el Ministerio de

Deportes de la provincia realizaron la entrega del primer premio del Deporbono 5

a la flamante ganadora, Patricia Gómez, con el número 11.617 del sorteo

realizado hace dos semanas. Patricia es oriunda de la ciudad de Posadas, tiene

53 años y compró el bono al club Sarmiento, que está ubicado en el barrio Villa

Sarita, el mismo donde ella reside. Docente de profesión, Gómez se mostró “muy

feliz y agradecida”. Precisó que “una vecina me vendió el bono” y reconoció que

en “ningún momento pensé que me iba a sacar un premio, porque compré para

colaborar con el club”. También contó cómo fue el momento cuando se enteró

que había sido la ganadora del primer premio. “Todavía estaba durmiendo,

cuando me llamaron por teléfono. Era un número desconocido, pero atendí, y

eran del club Sarmiento. Me preguntaron si había comprado un bono, primero le

dijo que no, pero enseguida reaccioné y dije sí, porque me acordé que compré a mi vecina. Y ahí me pidieron si le podía decir el número, que era el 11.617”, detalló. Aunque todavía no lo tiene decidido, adelantó que el dinero podría ser destinado a un viaje de placer. El Deporbono es producto del esfuerzo compartido entre el Gobierno de Misiones, a través del IPLyC SE y el Ministerio de Deportes, y las entidades deportivas de la provincia, quienes lo recibieron, comercializaron y fueron beneficiados con el total de lo recaudado, sin contraprestaciones. En la quinta edición se repartieron 70 mil números a un valor de 500 pesos, a clubes, federaciones y asociaciones de la provincia que están inscriptos en el Registro Único de Entidades Deportivas (RUED), del Ministerio de Deportes. Es decir, representó un aporte y una inyección de 35 millones de pesos tanto a instituciones como a