Kit de paneles solares potencian la produccion

Los kits de paneles solares para agricultores misioneros potencian la producción



Misiones avanza con políticas que promueven la generación de energías limpias y les cambian la vida a los misioneros. En este sentido, la inserción de energías renovables potencia las actividades productivas rurales y turísticas y genera ahorro económico.



Gabriel Mello es productor en Colonia Aurora, al respecto expresó: «en el paraje El Progreso, que es una zona muy productiva desde que trajeron los paneles solares en la ganadería, me benefició mucho; ya que los animales respetan más el piquete», dijo y agregó: «acá en la zona tenemos un problema de luz y esto ayuda mucho para que los animales no salgan a otros campos, si no tiene electricidad el alambrado, los animales saltan, van y comen soja maíz, van a otros lotes y comen otra cosas. Y si tiene electricidad, el animal respeta. Así también, un día perdimos 300 litros de leche, porque no teníamos luz; y gracias al panel solar que produce la energía tenemos la oportunidad de conservar leche».



En esta misma línea, Pio Doldan, Director de Producción de Eldorado explicó: «recibimos este programa con mucha alegría y, sobre todo, lo que nos expresaron los productores que ha cambiado su vida, cambió su realidad».



Asimismo sostuvo: «contar con energía eléctrica para la producción es sumamente importante. Nosotros como municipio agradecemos al gobierno y al intendente por esta gran patria que están haciendo, llegando a distintos rincones de la provincia de Misiones; aquí en Eldorado hoy, en un punto bien alejado, en la periferia de la ciudad, donde también se está desarrollando la producción de distintas líneas».



«En este caso estamos en una unidad productiva que hacen un desarrollo de la producción hortícola», manifestó Doldan asegurando: «hay un antes y un después porque estos productores, cuentan con esta herramienta básica pero muy importante para seguir desarrollando la unidad productiva y sin duda, mejorar la calidad de vida de estas familias que están en zonas, digamos, de producción en lo que es Eldorado».



Los paneles solares evitan la contaminación



Con la instalación de los paneles solares fotovoltaicos, Misiones logra un ahorro anual estimado de 21.129 litros de combustible, si hubiese utilizado formas de generación basadas en biomasa, y 57 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).



En relación a ello, Oscar Herrera Ahuad destacó: «estamos dando pasos hacia la sustentabilidad y también atendemos la demanda energética que tiene la provincia, con un clima netamente tropical donde en el invierno la falta de gas natural hace que el consumo energético también crezca, a la inversa que en otros lugares de la Argentina y con un verano que castiga mucho y que la utilización de la energía eléctrica, a veces duplica la demanda», resaltó.