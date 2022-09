Matias Sotelo dijo que respondera al cuestionario de interpelacion

Matías Sotelo: «responderé a la interpelación, aunque no haya fundamentaciones en el pedido»

El secretario de Gobierno de Eldorado se refirió a al pedido de interpelación aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante, a través del cual los ediles buscan aclarar la supuesta participación de Sotelo a partir de la viralización de audios vinculados a a presiones políticas en el reciente proceso electoral del barrio 20 de Junio.

«Hasta el día de hoy no fui informado formalmente de la interpelación, pero por supuesto estoy en conocimiento de la misma, y muy tranquilo. Recuerdo incluso cuando me desempeñé anteriormente como asesor del Concejo Deliberante nos tocó atravesar algunas interpelaciones en gestiones pasadas, y fui parte de esos procesos; así como de aquel pedido de destitución del intendente Aguirre, con lo que quiero decir que experiencia no me falta en tal sentido».

Consultado acerca de la decisión tomada por los ediles al aprobar el proyecto que demanda su interpelación, Sotelo aseguró «no hay reales fundamentaciones para ello y se trata de una cuestión netamente política, pero vamos a prepararnos y presentarnos ese día como corresponde; ahora estoy a la espera de la notificación formal para conocer las preguntas que quieren que responda», señaló, aunque sin descartar el agregado del ingrediente político en el pedido «estoy un poco sorprendido por algunas cuestiones tales como gente que dice ser del mismo partido, pero no demuestran en los hechos justamente eso. Sin embargo no tengo dudas que de esta instancia vamos a salir muy fortalecidos, porque se trata de una cuestión netamente política. Incluso pude escuchar a algunos concejales en los medios -o en la propia sesión, plantear esta situación con mucha liviandad, dando por cierto cosas que ni siquiera están probadas, y más aún cuando se trata de colegas de la profesión (abogados); los que debieran recordar que podrían incluso incurrir en un delito, por lo que me parece que es más aconsejable manejarse con cautela porque somos todos funcionarios públicos, y lo que digamos tiene otro tipo de repercusión en la sociedad».

Para concluir, Matías Sotelo reiteró su tranquilidad al afirmar «ya contesté por escrito una solicitud que me hicieron desde el Concejo Deliberante; y volveré a hacerlo cuando tenga que presentarme, porque tengo la seguridad que solo me quieren imputar hechos falsos y hasta con malas intenciones».