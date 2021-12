Misiones logró incorporar sus reclamos en el Presupuesto 2022

Presupuesto 2022: Misiones consiguió incorporar sus reclamos

El proyecto será tratado hoy en la Cámara baja y la semana que viene en el Senado. Un paquete de obras de casi 100 mil millones de pesos y la Zona Aduanera Especial. El rol clave de Sartori.

El proyecto de presupuesto para el año 2022 tuvo dictamen en la Comisión de Hacienda del Congreso de la Nación. Será tratado este jueves en el recinto y la semana próxima en el Senado.

El diputado del Frente Renovador, Diego Sartori, fue el único misionero que participó en el debate de la Comisión, planteó los reclamos de Misiones y logró que se incorporen los artículos que representan importantes beneficios para la provincia. El bloque del Frente de Todos no había incluido esos planteos en el proyecto enviado por el presidente.

El rol de Sartori fue muy importante, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional necesitaba su voto para alcanzar la mayoría que le permita aprobar el dictamen. Conociendo esa situación, Sartori defendió las consignas impulsadas por el misionerismo y no se doblegó a las presiones. Sin su voto el oficialismo no pudo haber sacado el dictamen.

Gracias a eso, el proyecto ahora incorporó los artículos que establecen un paquete de obras de casi 100 mil millones de pesos para Misiones y los alcances generales de la Zona Aduanera Especial, con el compromiso del Frente de Todos de que luego, en la reglamentación, Misiones tendrá prioridad para concretar este anhelado sueño.

La Zona Aduanera implica una disminución o eliminación de impuestos nacionales, lo cual atraerá a nuevas empresas que generen crecimiento económico, exportaciones, derrame y generación de empleo para los misioneros.

Todo el bloque de Juntos por el Cambio recibió la orden de votar en contra del proyecto y por esa razón el misionero Martín Arjol no acompañará la Ley con su voto, en la sesión de hoy (al igual que Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni).

Los partidos nacionales se mueven con el mandato partidario que muchas veces no incluye la agenda de necesidades del interior. Por eso la Renovación no integra ninguno de los bloques nacionales y solo se enfoca en obedecer el mandato del pueblo misionero.

Zona Aduanera Especial

El proyecto que se debatirá este jueves incluye la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional establezca áreas aduaneras especiales y zonas francas en ciudades de frontera con comercio bilateral con otros países.

En medio del debate del proyecto de Presupuesto de la Nación para el año que viene, Misiones consiguió, junto a sus aliados en la Cámara de Diputados, que se incluya un artículo que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer zonas francas y la constitución de áreas aduaneras especiales en ciudades de frontera. Se trata de uno de los puntos que la provincia había pedido durante una reunión entre el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

Este miércoles, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió en el recinto de la Cámara de Diputados para negociar un dictamen favorable, que se debatirá con el cuerpo a pleno en la sesión especial convocada para este jueves.