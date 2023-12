Pasalacqua y Herrera maximas autoridades de Misiones

*HUGO PASSALAQCUA ASUMIÓ EL CARGO DE GOBERNADOR DE MISIONES*

_Ante la Asamblea Legislativa, Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli juraron como gobernador y vicegobernador de la provincia de Misiones, respectivamente. En su primer discurso de esta nueva gestión, el flamante mandatario expresó su compromiso de trabajar en un gobierno austero, ágil, simple y cercano a todos los misioneros. Aseguró que su gestión no entorpecerá el gobierno de la Nación pero no dejará de lado los reclamos provinciales._

*POSADAS, DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2023*. En la Cámara de Representantes, se tomó el juramento al nuevo gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, y a Lucas Romero Spinelli como vicegobernador. En la ceremonia protocolar, el flamante jefe de Gobierno recibió el bastón lanza de Andrés Guacurarí, símbolo de atributo de mando misionero, en manos de representantes de la comunidad mbya guaraní. En su primer discurso, Passalacqua expresó su compromiso de llevar adelante un gobierno austero, ágil, simple y cercano a la gente.

«Esta lanza de mando, así como la veo, tiene una carga emocional que hay que percibir, hay que sentirla», señaló el funcionario. Sostuvo que el atributo es un símbolo que encierra grandes valores de identidad, pero también los valores de los productores, los docentes, y la memoria de Ramón Ayala. «Acá está la gente que busca y no encuentra trabajo, los jóvenes que ahora sí tienen la chance de visualizar todo lo que está haciendo Lucas Spinelli con la educación disruptiva, que ahora tiene la posibilidad de mirar con mayor certeza nuestro futuro. Acá están los intendentes. Están los sueños, también van a estar fracasos que tenemos que corregir», aseguró.

Además, expresó: «Por cada error que cometa, siempre habrá una oportunidad de corregirme. Muchos me conocen, muchos no. Los que no me conocen ya me van a ir conociendo, pero quiero que sepan que soy una persona muy simple, soy docente, escucho mucho. Creo tener un gran sentido de responsabilidad, sé que amo al pueblo misionero, no tengo la menor duda». También destacó la gestión del gobernador saliente, Oscar Herrera Ahuad, y valorizó su nuevo rol frente al Poder Legislativo. Destacó a su compañero de fórmula, Lucas Romero Spinelli, por sus valores y actitudes frente a un trabajo conjunto en el Gobierno de Misiones.

En la misma línea, valoró la gestión de Carlos Rovira como presidente de la Cámara de Representantes, así como su trayectoria en el Frente Renovador de la Concordia durante los últimos veinte años. «En este tiempo hemos buscado modificaciones dentro del paradigma de cientos de misioneros. Todos esos sueños siguen acá, esa historia sigue acá, durará lo que el pueblo diga que tenga que durar. Haremos lo imposible para cumplir con esa consigna de primero Misiones, segundo Misiones y tercero Misiones. Eso nos va a tutelar de cualquier factor y cualquier grieta que siempre hemos rechazado; nunca entró a Misiones, ni va a entrar».

Asimismo, reiteró, como lo hizo hace ocho años cuando asumió su primer mandato como gobernador, que jamás el bastón lanza de Andresito va «intentar trabar la rueda del carro del que está gobernando la Nación. Venimos a construir. Seguiremos con estos reclamos, y lo haremos con cualquier presidente. Nosotros no vamos a entorpecer, pero también pedimos el debido respeto al voto popular de los misioneros». Instó a seguir un gobierno de buenos cristianos. Por último, añadió que desde su gestión «intentaremos que sea un gobierno del sentido común, de la austeridad, de caminar, ver, escuchar, pero estar a punto de ser solícito, ágil y simple».

En el acto de asunción estuvieron presentes los legisladores, miembros del gabinete provincial y dirigentes políticos y sociales.

*LAS NUEVAS DESIGNACIONES EN LA CÁMARA*

Vale resaltar que, previamente a la asunción del Gobernador, tomaron posesión del cargo veinte diputados provinciales y se tomó juramento a Astrid Baetke como diputada provincial para finalizar el mandato de Sonia Rojas Decut, quien asumirá su banca en el Senado de la Nación.

En la sesión extraordinaria, además, se designó como presidente a Oscar Herrera Ahuad, mientras que Carlos Rovira y Analía Labandoczka fueron designados como los vicepresidentes I y II de la Cámara para el periodo legislativo 2024. De este modo, los legisladores que ingresaron este domingo y tendrán mandato hasta el 2027 son Oscar Herrera Ahuad, Anazul Centeno, Carlos Rovira, María Méndez Asón, Alejandro Arnhold, Silvia Rojas, José Szychowski, Sara Butvilofsky, Enio Lemes, María Schierse, José Luis Pastori, Alicia Zalesak, Blanca Núñez y Rudy Bundziack. Mientras que, por Juntos por el Cambio, asumieron Pedro Puerta, Analía Lebandoczka, Francisco Fonseca, Rosa Margarita Kurtz y Miguel Orlando Núñez y por el Frente de Todos, Cristian Castro.