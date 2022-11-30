Pescaron la bomba de agua en el Barrios Los Lapachos ahora evaluaran su estado

*CEEL AGUAS ESTÁ TRABAJANDO EN EL BARRIO LAS LAPACHOS*
EN HORAS DE LA TARDE DE ESTE LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE, EL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE CEEL AGUAS EN CONJUNTO CON EL SECTOR ENERGÍA Y
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UNA GRÚA, SE TRABAJÓ EN UNO DE LOS POZOS PROFUNDOS EXISTENTES EN EL BARRIO PARA SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE SUSCITADO.
CABLE ACLARAR QUE EN ESTE POZO PERFORADO SE HABÍAN ROBADO LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.
EL PROBLEMA SE HABIA GENERADO DURANTE UN OPERATIVO DE LIMPIEZA,
CUANDO UNA MÁQUINA MUNICIPAL, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DESPLAZÓ LA BOMBA CON TODO EL EQUIPAMIENTO, CAYENDO AL POZO A UNA PROFUNDIDAD DE 120
MTS LUEGO DE VARIOS INTENTOS DE RESCATE, NO SE PUDO RECUPERAR LOS MISMOS, DE ESTA MANERA EL POZO QUEDÓ FUERA DE SERVICIO.
HOY SE REALIZÓ OTRO INTENTO DE RECUPERACIÓN DE LOS EQUIPOS, QUE FUE POSITIVO.-
LOS MISMOS SERÁN EVALUADOS PARA VERIFICAR SU ESTADO E INSTALACIÓN A LA BREVEDAD.
ES OPORTUNO, QUE DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS REINANTES Y EL CONSUMO EXCESIVO, SOLICITAR A LOS VECINOS MODERAR EL USO DEL AGUA POTABLE
HASTA TANTO SE LOGRE SUPERAR ESTE INCONVENIENTE.