Presentan recopilacion fotografica de gomeros

Presentan una muestra fotográfica virtual de 60 árboles gomeros en Posadas

Se trata de otra iniciativa de la ONG liderada por el referente ambiental Fernando Santacruz, quién el año pasado tambien presentó un proyecto a la Municipalidad para revalorizar los árboles históricos y notables de Posadas.

Posadas. Esta semana se difundió por las redes sociales del referente ambiental Fernando Santacruz, una muestra fotográfica de 60 árboles gomeros de la ciudad de Posadas, que se encuentran ubicados en diversos puntos de la ciudad de Posadas, principalmente en espacios públicos. Esta muestra fotográfica se enmarca en una campaña de la Ong Usina de Ideas y Políticas Públicas, que preside Santacruz, que tiene el objetivo de revalorizar el arbolado urbano de la ciudad.

«El ficus elástica conocido popularmente como «gomero» es una especie de árbol no nativo, originario de la India que se desarrolla en grandes dimensiones. No es un árbol recomendado para plantar en veredas por qué sus raíces si no se tratan adecuadamente afectan cañerías y veredas. Sin embargo en los espacios abiertos es donde lucen con esplendor y brindan una sombra digna de valorar» expreso Santacruz.

Sobre el árbol agrego que «la actual ordenanza de Posadas 3308/13 considera a los ficus una especie restringida, justamente por esos problemas con sus raíces. Sin embargo en los espacios públicos que se encuentran hoy y en muchos casos desde hace más de 50 años, como los gomeros ubicados por las avenidas Corrientes y Sáenz Peña, el Hospital, o el Parque Vicario por solo citar algunos ejemplos, tenemos el deber de preservarlos y cuidarlos por todos los beneficios ambientales que nos aportan, principalmente su sombra ante los calores intensos que estamos atravesando»

Sobre la muestra Santacruz manifestó «en Posadas tenemos aproximadamente 60 gomeros que desde nuestra ONG los identificamos y lo compartimos a continuación, con el objeto de promover su conservación y su correcto uso, dentro de nuestra iniciativa de revalorización del arbolado urbano de Posadas, que es uno de los más importantes del país si nos comparamos con otras ciudades».

Para ver la muestra ingresa a este link: https://www.facebook.com/105631721521791/posts/315711273847167/

gomero en casa de familia por lopez y planes ca…

Guía de Árboles Históricos y Notables

Santacruz el año pasado presentó una propuesta a la Municipalidad para señalar e identificar con cartelería urbana, a diversos árboles históricos y notables de nuestra ciudad, que los podes ver en este link: https://www.facebook.com/105631721521791/posts/267288338689461/ «Luego de la nota, tuvimos buena aceptación por parte de Centro Verde Municipal, quienes nos invitaron llevar adelante en conjunto dicha propuesta durante este 2022» finalizó.